Kadri Simson: kliimaeesmärkideni jõudmine eeldab tulevikutehnoloogiaid

Euroopa Komisjon esitas äsja ambitsioonika kava kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Näiteks plaanitakse hoonete soojustamiseks eraldada kuni 30 miljardit eurot.

"Praegu käib töö piiriülese süsinikulekke maksu väljatöötamiseks. Eesmärk on kantud ideest, et kui Euroopa Liidus – tulenevalt meie CO2 hinnast – mõni tööstusharu ei suuda enam maailmaturul võistelda, et me siis ei ostaks kuskilt mujalt veel suurema ökoloogilise jalajäljega toodet.

Ent kõik peab vastama WTO reeglitele. Meetmed ei sisaldaks ainult maksu kui sellist, vaid ka kaubandust ja tööstuspoliitikat. Ei saa nii, et paneme ühe elektrijaama kinni ja ostame sisse kivisöeelektrit teisest, kes pole CO2 kokkuleppega ühinenud," räägib Kadri Simson.