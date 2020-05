Kas koroonakriis on maailma lennuliinide rohemuutuse kiirendi?

Üle maailma otsivad valitsused võimalusi hädas lennufirmade päästmiseks. Ent analüütikud ja aktivistid ütlevad, et nüüd on õige aeg võtta poliitiliselt käsile lennundustööstuse põhjustatud kliimaoht.

Päästepakettidega peaksid kaasnema nn rohelised ahelad – nõuda võib näiteks süsinikujalajälje vähendamist ja sagedaste lendajate maksustamist –, sest muidu hakkab lennundus peagi jälle toimima nii nagu enne kriisi. See oleks väga halb, sest just lennundusvaldkonnast on viimase kümnendiga kujunenud kõige kiiremini kasvav süsiniku atmosfääri paiskaja. Samuti on vaja, et vanad reisilennukid maha kantaks, sest odav nafta võib innustada odavlennufirmasid kasvõi pooltühjalt lendama. See aga kasvatab süsiniku heitkogust ühe reisija kohta veelgi.