Kas Pärnu upub ja kui, siis millal?

Ülemaailmse kliimasoojenemise tõttu sulavad liustikud ja polaarjää, tõstes maailmamere taset. See ähvardab üleujutustega ka Eestit, eriti selle lääneosa. Mõnes Eesti piirkonnas tähendab meretaseme tõus üle meetri seda, et vesi paiskub linnatänavatele. Nii juhtus 2015. aasta jaanuaris, kui Kuressaares 113 cm tõusnud meri uputas kaldalähedasi kõnniteid ja tungis Nasval inimestele õue.

Kliimamuutus on aeglane, aga väga pika inertsiga protsess. Isegi kui praegu õnnestuks tunduvalt vähendada kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist, jätkuksid kliimamuutused veel pikka aega. Seega on meretaseme pikaajaline tõus kindel. Küsimus on vaid, kui palju ja kui kiiresti meretase tõuseb.