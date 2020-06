Kas roheline taastumine on vaid sõnakõlks? 500 miljardit läheb fossiilkütuste ülalhoidmisse

„Üleminek nullheitele loob meie aja suurima ärivõimaluse,” ütles Inglise panga endine juht ning ÜRO kliima ja rahanduse erisaadik Mark Carney. „Nullheite eesmärke peavad toetama üleminekuplaanid, et investorid saaksid hinnata, millised ettevõtted haaravad üleminekul võimalustest ja millised lakkavad olemast.”

See on ilus retoorika. Tegelikkuses on Euroopa Keskpank laenanud 220 miljardit eurot fossiilkütuste ettevõtetesse, näitab survegrupi Reclaim Finance’i analüüs. Pank plaanib süstida raha 38 naftafirmasse, sealhulgas tuntud ettevõtetesse, nagu Shell ja Total, aga ka mitmesse söefirmasse. Euroopa Keskpank tunnistab kliimakriisi kiireloomulisust, aga keeldub tegutsemast.