Keskkonna murdepunktid on viimasel piiril

Kliima murdepunktide ideed (ing tipping points) tutvustati ülemaailmsel tasandil 20 aastat tagasi. Sisuliselt on tegemist murranguliste nähtustega, mille seisundi muutumise korral võime silmitsi sattuda ülikiirete ja ootamatute suuremal tasandil avalduvate tagajärgedega. Näiteks merejää: kui see sulab, pole seda uuesti külmutada võimalik. Sulamise mõju maailma ökosüsteemidele pole võimalik täpselt hinnata, kuid eeldatavasti on see vägagi tuntav.