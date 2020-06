Verhojansk on Arktika põhjapoolseim linn, Maal üks külmemaid asustatud paiku, kus mõõdetakse regulaarselt maailma madalaimaid temperatuure. 20. juunil mõõdeti seal 38 kraadi – see on kõrgeim temperatuur 150 aasta jooksul, kui mõõtmisi on tehtud, kirjutab Telegraph.

USA riikliku lume- ja jääandmete keskuse juht Mark Serreze kirjutas väljaandes The Print, et Siberis toimuv on märk Arktilisest võimendusest, mida kliimamudelid on juba 1980. aastatest ette näinud. See tähendab, et süsihappegaasi üha kasvav kogus atmosfääris soojendab planeeti, eriti Arktikas, kus päikest peegeldava lume ja jää kadumine võimendab regiooni soojenemist veelgi.

„Teadlastele on tavaliselt vastumeelne teatada: „Me ju ütlesime,” aga andmed näitavad, et me ju ütlesime,” kirjutas geograaf.