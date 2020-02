Kliimamuutus võib tähendada, et varsti ei saa mereäärset kodu kindlustada

Maailma suurim kindlustusmüüja Munich Re hoiatas ligi aasta tagasi, et kliimamuutus võib enamiku inimeste jaoks kindlustuse liiga kalliks muuta. Avaldus tuli pärast seda, kui California metsatulekahjud tekitasid 24 miljardi dollari jagu kahju. Kuigi üksikuid tulekahjusid on keeruline kliimamuutuse tagajärjeks nimetada, suurendab soojenev ilmastik nende esinemise tõenäosust, sagedust ja ulatust. Sama lugu on üleujutuste ja tormidega.

Munich Re juhtiv klimatoloog ütles toona ajalehele The Guardian, et hinnatõus võib varsti olla laialt tunda: kindlustusmaksete tõusu juba arutatakse klientidega, kel on vara peamiselt osariigi haavatavates piirkondades.

„Kui metsatulekahjude, üleujutuste, tormide ja rahe tõenäosus suureneb, on meie jaoks ainus jätkusuutlik valik oma riskihindu vastavalt kohandada,” märkis ettevõte oma avalduses. „Pikas plaanis võib sellest saada sotsiaalne probleem. Kättesaadavus on oluline, sest väikse ja keskmise sissetulekuga piirkondades ei suuda mõned inimesed enam kindlustust osta.”