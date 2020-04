Noorte kliimastreike korraldav vabaühendus Fridays For Future (registreeritud MTÜ Loodusvõlu nime all) esitas pühapäeval Tartu halduskohtule kaebuse. Selles nõutakse, et kohus tühistaks Narva-Jõesuu linnavalitsuse antud ehitusloa ja tagaks Enefit280 õlitehase püstitamise puhul esialgse õiguskaitse. Miks noored kohtusse pöörduvad?