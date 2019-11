Korallifarmer treenib mereelukaid soojemaks kliimaks: me viime korallid jõusaali!

Maailmameri neelab kliimasüsteemi üleliigsest kuumusest üle 90% ning on seega ülioluline kliimareguleerija. Kui kliima soojenemine õnnestub hoida kahe kraadi piires, neelavad ookeanid 2100. aastaks kaks kuni neli korda rohkem kuumust, kui on neelanud 1970. aastast praeguseni, prognoosib valitsustevaheline kliimamuutuste paneel (IPCC). Muu hulgas tähendab see, et mereelustikul jääb puudu hapnikust ja toitainetest. Peale selle on maailmameri 1980. aastatest saati neelanud inimtekkelisest süsihappegaasist 20–30% ja see on põhjustanud ookeanide hapestumist. Ookeanide keerulised ökosüsteemid muutuvad ja karme kahjusid on kandnud korallrahud, millest üle 50% on muutuvatele keskkonnaoludele juba kaotatud. Kuna korallrahudel on peale imelise välimuse ka hulk olulisi ülesandeid, näevad teadlased ja ettevõtted vaeva, et ökosüsteeme taastada. Vestlesime Oslos toimunud konverentsil Our Ocean ameeriklase Sam Teicheriga, kes asutas idufirma Coral Vita just selleks, et korallrahusid suures mahus taastada.

Te kasvatate maismaal koralle. Kuidas see käib?



Kujutlege, et võtate lillelt või puult pistikuid, mida saate kasvatada ja uuesti istutada. Meie võtame ookeanist elavate korallide tükke ja toome need oma vesiviljelusfarmidesse. Meil on veemahutid, kust pumpame läbi puhast merevett. Korallifragmendid paneme basseinidesse, mille tingimusedpole mitte üksnes head nende tervisele, vaid paljudel juhtudel jäljendavad ka tulevikuprognoose – näiteks ookeani temperatuuri tulevikus –, nii et me saame tugevdada korallide vastupanuvõimet ohtudele, nagu kliimamuutus.

Me kasutame meetodeid, mida nimetatakse mikrofragmenteerimiseks, et kasvatada koralle kuni 50 korda kiiremini – nii võtab see kuid, mitte aastakümneid. Me kasvatame koralle kuus, 12, 18 kuud, siis läheme tagasi ookeanisse ja – jällegi, see on natuke nagu puude istutamine – istutame koralli tagasi rahule, et aidata ökosüsteemi tagasi elule.