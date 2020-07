23. juuni Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumisel rõhutas Eesti, et koroonaviirusest tingituna on kitsaskohaks muutunud meditsiinijäätmete käitlemine ja toodete ühekordne pakendamine. Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuhi Rainer Pesti jaoks on selge, et eestlaste jäätmeteke muutus koroonakriisi ajal. „Suurenenud on kodust pärit pakendite maht ja üldine kodudes tekkiv jäätmetemaht. Tihtipeale üle täitunud pakendikonteineritest võib järeldada, et inimesed on viiruse ajal rohkem aega kodus veetnud,” ütles ta.

Pandeemia ajal võtsid kaupmehed ja tootjad rahva tervise kaitseks kasutusele ühekordseid lahendusi. Näiteks pakendati saiakesed ühe- või kahekaupa kilekottidesse, samuti komplekteeriti kohvitopse. Mida kauem nii teha, seda suurem on kahju loodusele.