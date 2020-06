Linnaveised on toonud Paljassaarele mitukümmend aastat kadunud linnud

Tallinnas Paljassaare hoiualal peavad juba kolmandat suve korda šoti mägiveised. „Hirm oli küll lehmad siia tuua – kunagi ju ei tea, kuidas inimesed reageerivad,” meenutab veiste perenaine Piret Bärg. „See hirm oli põhjendamatu, sest inimesed on imearmsad. Nii kui midagi on, võetakse ühendust.” Juhtub, et loomad lähevad traatidest läbi, mis tekitab inimestes muret. „Nad on kenasti hoitud. Neid nunnutatakse palju ja aetakse intelligentset vestlust, tuuakse külakosti,” rõõmustab Bärg.

Veiste usina töö tulemusel on rannaniidul jäänud kõrkjaid ja kibuvitsa vähemaks ning erinevalt projekti algusest näeb nüüd lähistel asuvast vaatlustornist rannaäärt. Linnukaitsealale on saabunud pesitsema rohkem kiivitajaid ja tikutajaid. Nädal tagasi oli kuulda täpikhuiku, keda on seal viimase 20 aasta jooksul kohatud vaid korra, ja peaaegu kogu aeg kostab lõokeste lõõritamist, mida polnud kuuldud juba aastakümneid. Rannaniidu kordasaamine võtab aega ja väga heas seisus võib see olla ilmselt alles viie aasta pärast.