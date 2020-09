Homme kogunevad maailma riigid New Yorgis ÜRO bioloogilise mitmekesisuse konverentsile, et arutleda elurikkuse katastroofilise vähenemise üle. Kuigi konverentsil kutsutakse üles kiiresti tegutsema, on riikide senine tegevus jätnud soovida. Maailm pole täitnud ühtegi elurikkuse säilitamiseks mõeldud eesmärki, milles riigid kümme aastat tagasi ÜRO-s kokku leppisid, ja nii mõneski vallas on olukord läinud hoopis hullemaks.