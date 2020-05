Miks pole Eestis kliimakaebuseid? Kuidas on nendega läinud mujal maailmas?

Eesti noored kliimaaktivistid kaebasid aprilli lõpus kohtuse Eesti Energia kavandatava Enefit280 põlevkiviõlitehase, mille rahastamiseks otsustas valitsus hiljuti eraldada 125 miljonit eurot. Kohus peaks lähipäevil otsustama, kas võtab asja menetlusse või mitte. Muuhulgas vaidlustasid noored tehase ehituse sellepärast, et see ei arvesta Pariisi lepingu ja teiste rahvusvaheliste kliimalepetega.

Mujal maailmas on kliimalahinguid kohtus peetud juba mõnda aega. Loe artiklist, kuidas on need vaidlused läinud, kes on võidu saanud ja miks pole kliimaküsimused Eesti kohtutesse seni jõudnud.