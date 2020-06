PILTUUDIS | Tuhanded röövikud mässisid Haabersti hekid oma võrku

Haabersti linnaosas Järveotsas võib silmata omapärast vaatepilti, kus hekid ja muru on justkui kaetud härmatisega. Võrgendikoid on ala vallutanud ning peale heki ja puude on jõutud isegi metallaiale. Iseäraliku vaatepildi tõttu on inimesed pöördunud ka linnaosavalitsusse. „Spetsialisti hinnangul võib soodsate ilmaolude korral olla olukord järgmisel aastal veelgi hullem, mistõttu tuleb tõenäoliselt siiski lahendusi otsida,” tõdes Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi. Foto: Haabersti linnaosavalitsus