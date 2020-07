Valitsusjuhid otsustasid eelmisel nädalal toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumisel, et kõige sobivam viis pakendi vähendamiseks on plastimaks. See tähendab, et uuest aastast peab hakkama riik maksma ringlusse võtmata pakendi igalt kilogrammilt Euroopa Liidu ühiskassasse 80 eurosenti. Mida rohkem jääb taaskasutamata, seda rohkem tuleb maksta. Keskkonnaameti statistika järgi ei jõudnud 2018. aastal ringlusse 31 173 tonni pakendit. See teeb 80-sendise maksu puhul u 25 miljonit eurot.

Pakendite ringlusse võtmise vastutus langeb tootjatele. See tähendab, et ettevõtted, kes lasevad turule pakendatud tooteid, peavad vastutama, et see saaks ka käideldud. „Lõppkokkuvõttes on see nii, et kes saastab, see maksab kinni. See omakorda peaks tähendama, et ettevõtted, kes saastavad vähem, saavad oma kaupa ka odavamalt müüa,” sõnas keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma.