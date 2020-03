Põlevkiviõli jätab kliimale suurema jälje kui põlevkivi põletamine või nafta

Eesti Energia on öelnud, et põlevkiviõli tootmisel tekkiv CO 2 heide on 3,3 korda väiksem kui põlevkivist elektrit tootes ja see aitab Eestil liikuda samm-sammult puhta energiatootmise juurde. Ent Eestis õlitootmisest tekkiv heide on kõigest tehte üks pool. Kuskil kasutatakse põlevkiviõli kütusena ja sellega paiskub kasvuhoonegaase uuesti õhku. Seega tuleks põlevkiviõlist rääkides vaadata kütuse terve elutsükli mõju keskkonnale ja kliimale.

„See on eksitamine, jah,” tunnistab Tallinna tehnikaülikooli kütuse ja õhuemissioonide analüüsi teadus- ja katselabori juht Alar Konist.