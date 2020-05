Keskkonnaminister Rene Kokk loodab, et lähema kümnendi jooksul saab Eestis vesinikutehnoloogia tuule tiibadesse. Tulevikus võiks Ida-Virumaa olla võimeline vesinikku tootma. Viljandisse võiks sõita esimene Eesti vesinikurong. Keskkonnaministrina on Kokk neid asju pildil hoidnud ja tal on hea meel, et nüüd on ka majandusministeerium kaasa tulnud.