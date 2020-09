See oli Eestis 82. kliimastreik. Poolteist aastat on jätnud igal reedel mõni noor kooli minemata ja tulnud selle asemel tänavatele. Mõnel reedel on streikijaid olnud vaid paar, suurematel streikidel on neid olnud sadakond.

Üks Eesti kliimastreikide eestvedajatest Kertu Birgit Anton tunnistas, et noored on streikimisest väsinud ning selliseid kliimaaktiviste, kes oleks eelmisel aastal streikimisega alustanud ja osaleks neil ka praegu, on vaid mõni üksik. „Inimesed lihtsalt ei jaksa. See on üks põhjus, miks ma väga imetlen kliimateadlasi, kes on aastakümneid rääkinud ühte ja sama sõnumit, jooksnud üsna palju peaga vastu seina ja endiselt teevad oma asja. See on aktivistina väga kõrge latt, mille poole pürgida,” sõnas Anton.

