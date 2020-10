Eesti Päevalehe artiklist selgub, et järgmise kahe aasta jooksul ei plaani valitsus suurendada nende inimeste hulka, kes käivad tööl ühissõidukiga, ning ühistranspordi rahastus jääb täpselt samale tasemele. See-eest arendatakse 2 + 2 ja 2 + 1 maanteid. Kliimaeesmärkidega see kokku ei käi.



Kommenteerib majandus- ja taristuminister Taavi Aas:



Kvaliteetsete teede ehitamisega saame ohutumalt liigelda ning ei tasu vaadata teede ehitust kui tegevust, mis tuleb millegi arvelt. Liikussurmade vähendamine ja kliimaeesmärkide saavutamine peab käima käsikäes. Sellepärast arendamegi lisaks turvalisematele teedele samaaegselt ka häid alternatiive. Näiteks rongid ja raudtee saavad sel kümnendil rohkem raha kui viimase 100 aasta jooksul ning 2030. aasta lõpuks on meil turvalised neljarajalised teed Tartusse ja Pärnusse, kiiremad ja rohelisemad raudteed, uued rongid, uued raudtee sihtkohad ja Rail Baltic.