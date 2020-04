Eesti noored kliimastreikijad otsustasid uue õlitehase rajamise pärast kohtusse pöörduda. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütleb, et eks kohus otsustab, mis siis tulemus on. Aasa sõnul on Eesti oma võetud eesmärkides jõudnud palju kaugemale kui paljud Euroopa riigid. Tema jaoks on mõistlik, et mingil ajavahemikul kasutatakse meie maavara õli tootmiseks. Noori häirib ka, et õlitehase rajamise otsus langetati koroonapandeemia haripunkti ajal.