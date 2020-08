USA Utah’ osariigi ülikooli teadlased analüüsisid 14 kuu vältel USA lääneranniku 11 rahvuspargi sademeid ja õhku. Neis rahvusparkides kogunes selle aja jooksul sademete seas 1000 tonni mikroplasti. Sellest kogusest saaks valmistada 120 miljonit tavasuuruses plastpudelit. Uuritud rahvuspargid, mille hulgas on ka näiteks Grand Canyon, Bryce Canyon ja Joshua Tree, moodustavad aga kõigest 6% kogu USA pindalast. „[Plasti] hulk oli lihtsalt nii suur, see on šokeeriv,” ütles uurimuse autor Janice Brahney ajakirjale Wired.

Plasti on arvestaval määral leitud isegi Arktikast, nii et pole põhjust arvata, et Eestis seda taevast alla ei saja.