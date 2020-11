Täna lahkus USA ülemaailmsest Pariisi kliimaleppest, olles ise üks suurimaid saastajaid

Kui selgub, et Donald Trump on USA president ka järgmised neli aastat, siis võib ta kliimaleppest lahkununa jätkata fossiilsete kütuste projektide toetamist, olgugi et teadlased on korrutanud, et juba ammu on viimane aeg neist täielikult loobuda ning üle minna taastuvenergiale.