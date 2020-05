ÜRO juht: ärge kasutage maksumaksja raha saastava tööstuse päästmiseks

Ühinenud rahvaste organisatsiooni (ÜRO) peasekretär António Guterres on tungivalt nõudnud, et valitsused ei peaks maksumaksja rahaga päästma fossiilkütuste ettevõtteid ega süsinikumahukat tööstust. Koroonakriisi tõttu tekkinud majandusraskusi leevendades peaks suunama raha äridesse, mis vähendavad kasvuhoonegaaside teket ja loovad rohelisi töökohti. „Kui äride päästmiseks kasutatakse maksumaksja raha, siis need ettevõtted peaksid looma rohelisi töökohti ning jätkusuutlikku ja hõlmavat (ingl inclusive) kasvu,” ütles Guterres kõneledes möödunud teisipäeval üritusel Petersberg Climate Dialogue. Virtuaalsele kohtumisele kogunes üle 30 valitsuse esindaja, et arutada kliimakriisi. „Riigid ei tohiks päästa aegunud, saastavat ja süsinikumahukat tööstust,” märkis Guterres.

Tema seisukohta jagas kliimakohtumist juhtinud Saksamaa kantsler Angela Merkel. „Koroonaviirus näitab, et rahvusvaheline koostöö on hädavajalik ja ühe riigi heaolu oleneb alati teiste riikide heaolust,” sõnas Merkel. „Tuleb keeruline debatt, kuhu raha suunata. On oluline, et abiprogrammid arvestaksid ka kliimaga. Me ei tohi jätta kliimat kõrvale, vaid peame kliimatehnoloogiatesse investeerima,” rääkis Merkel.