Eelmise aastatuhande lõpus ennustati, et vesinikukütus päästab maailma kliimakatastroofist ja inimkonna võimalikest ebamugavustest. Vesinikku on lihtne toota, selle keskkonnamõju on nullilähedane ja kasutusvõimalused ammendamatud. Energiamahukas elukorraldus saaks vesinikutehnoloogiate najal suuremate süümepiinadeta jätkuda. Seni pole seda juhtunud. Miks?