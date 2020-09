KOROONAKONVERENTS: Andreas Kaju soovitab õppuseid ja simulatsioone, et kriisides ka tegelikult hakkama saada

Töötan ettevõtete ja klientidega, kes on kogu aeg avalikkuse tähelepanu all - ööpäevaringses meediatsüklis elavad ettevõtted mõnes mõttes kogu aeg kriisikeskkonnas ja eksimisruum on skandaalimaias meedias väga-väga väike nii või teisiti. Üleriigiline kriis aga mõjub selles mõttes teisiti - kuna see on igas mõttes force majeure kõigi jaoks, kus väga väike osa riskidest on su enese kontrolli all, siis antakse sulle eksimisruumi rohkem. Pea kõik mõistavad, et peamine on sellises olukorras ellujäämine ning tehtud vead, sealhulgas kriisikommunikatsioonis, antakse tihedamini andeks, kui tavapärastes oludes.

Kommunikatsioonikriiside põhjus pole enamasti kommunikatsioonis, vaid mingis käitumises või äriotsuses, mis sai tehtud kõiki vajalikke aspekte ja informatsiooni arvesse võtmata. Nii on ka koroonakriisi haripunktis olnud meie fookus aidata oma klientidel teha paremaid sisulisi otsuseid ja anda selleks maksimaalselt head ja kvaliteetset informatsiooni ja nõuannet ning alles seejärel muretseda kommunikatsiooni ja kuvandi pärast.

Mida ma teadsin juba enne META kaasasutamist 11 aastat tagasi tänu töötamisele kaitseministeeriumis - kriisideks ei saa valmistuda kriisikommunikatsiooni strateegiaid ja sõnumeid koostades. Mõistagi on ka need vajalikud, aga mida on vaja ettevalmistada on psühholoogilises häireseisundis, suure pinge all ja kitsas ajaaknas parimate võimalike otsuste tegemisele. Selleks on vaja õppuseid ,simulatsioone, erinevate stsenaariumite läbimängimist.

Kaks nädalat enne koroonakriisi algust olin ühes lähiriigis, kus tegin kaasa ühe kliendi - rahvusvahelise ravimihiiu kriisiohje õppust. Selle stsenaariumiks polnud muidugi covid-19, kuid hilisemad kuud näitasid, et sellel firmal toimib kriisiohje, sealhulgas kommunikatsioon hästi ka teistsuguse stsenaariumi puhul - sest on harjutatud.

Mida sa õppisid oma vigadest? Mida õppisid teiste vigadest?

Meil on üle 30 kliendi, kellega me igakuiselt ja väga lähedalt koos töötame ja see annab võimaluse kogu kliendiportfelli pealt kogu aeg õppida. See on suurimaid küsimusi - kuidas õppida seda õpitut organisatsiooni sees jagama, milliseid formaate ja rutiine on selleks vaja luua. Teiste läbitehtud vigade vältimine on suur raha. Pole ime, et Harvard Business Review iga sisuline juhtimisartikkel on põhineb juhtumianalüüsil - praktiline kogemus ja sellest õppimine trumpab üle teised õppimismeetodid.