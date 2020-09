KOROONAKONVERENTS | Ettevõtte poolt pakutav ravikindlustus. Miks on see eriti praegusel ajal oluline teema?

Koroonakonverentsi podcastis räägivad Ingrid Siska-Mölder Iizi Kindlustusmaaklerist ja perearst Anneli Talvik sellest, mis juhtus eriolukorra ajal perearstikeskustes. Mis on vahet riigi poolt tagatud arstiabil ja eraarstiabil? Miks on eraperearsti teenust kasutanud patsiendid rahulolevamad?

Eesti ettevõtted ei ole siiani eriti innukalt oma töötajate tervist kindlustama hakanud. Koroonakriis on seda mõnevõrra muutnud ja huvi on kasvanud. Eraarstiabi, mida ettevõtte poolt pakutav kindlustus katab, on ka patsiendile endale humaansem, miks? Mida aga arvata siis haigekassa rollist kogu meditsiinisüsteemis? Kuula põnevast podcastist.