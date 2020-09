KOROONAKONVERENTS: Martin Kadai möönab, et just suhtekorraldus on see, mis võib sisuliselt hästi lahendatud kriisile jätta halva varjundi või vastupidi

Kriisideks valmisoleku planeerimine on seni olnud Eestis pigem klubilise iseloomuga tegevus. Sellesse klubisse kuuluvad tublid aktiivsed inimesed asutustest, ministeeriumidest, ettevõtetest, omavalitsustest. Need inimesed panustavad uskumatu järjekindlusega, kuid takerduvad tihti otsusetegijate puuduliku huvi ja edasilükatud rahastamisotsuse taha.

Mida sa õppisid oma vigadest? Mida õppisid teiste vigadest?

Olulise puudujäägina õppisin, et kriisides on väga tähtis tajuda, millised kriisi lahendamisega otseselt mitte seotud protsessid võivad käivituda. Teisisõnu: on oluline tunnetada, mida teised huvigrupid või huvitatud isikud mõtlevad ja ennustada nende käitumist. Oluline on oskus huvigruppide ja huvitatud isikute aktiivsust ette näha ja vajadusel ennetada või nende tegevuse tagajärgi pehmendada. Kriisiaegne suhtekorraldus on midagi, millest räägitakse klassikalise kriisireguleerimise teemat kajastades häbiväärselt vähe.