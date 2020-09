KOROONAKONVERENTS | Ravikindlustuse pakkumine kui motivatsioonipaketi osa. Mida see töötajaile annab?

Koroonakonverentsi podcastis räägivad Iizi Kindlustusmaakleri ja Microsoft Eesti Arenduskeskuse esindajad sellest, miks peaks ettevõte oma töötajaile pakkuma ravikindlustust. Kes sellest võidab? Kui populaarne see täna on?

Selgub, et Eestis on ravikindlustus vaid veidi enam kui 6000 inimesel. Koroonaviirusest põhjustatud kriis ja inimeste mõttemaailma muutus on toonud kaasa huvi kasvu sellise võimaluse vastu. Microsoft pakkus seda oma töötajaile juba aastaid enne seda, kui valitsuse otsus kaotas sportimise ja tervise peale kuluvate summade erisoodustusmaksu. Seda siis aastas 400 euro pealt. Nüüd on võimalik ettevõtteid valida, kas nad toetavad maksuvabalt inimeste sportimist või siis tervise kontrolli poolt. Võib pakkuda ka mõlemat.