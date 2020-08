KOROONAKONVERENTS: Paavo Nõgene märkas, et kriisis populaarne ja kohati väga veniv bürokraatia võib olla oluliselt ohtlikum kui Covid-19

Kriisid on erinevad. Laevanduses teeme õppusi regulaarselt, et erinevateks kriisideks valmis olla. Ka meditsiinilisi, on ju viirused meie elu pärisosa iga aasta esimeses kvartalis. Seetõttu olime ilmselt paremini ette valmistunud kui paljud teised. Rääkides aga konkreetselt kutsumata külaline Covid-19 kriisist ,siis selleks kriisiks ei olnud täielikult valmis mitte keegi maailmas. See on pretsedentitus mastaabis globaalne tervisekriis, millele on lisandunud majanduskriis. Ehk siis tegelikkuses räägime mitmest kriisist korraga – hübriidkriisist. Igas kriisis aga õpitakse ning täna oleme kindlasti kõik oluliselt paremini valmis uueks sarnaseks, võrreldes märtsikuuga.

Mis puutub Eesti riiki, siis usun, et Eesti on selles meditsiinikriisis tegelikult hakkama saanud eeskujulikult. Loomulikult kuulub ennekõike see kiitus meie meditsiinisüsteemis töötavatele suurepärastele meditsiinitöötajatele. Müts maha ja kummardus maani. Full respect.

Aga ka valitsus, teadlased, ametkond – me keegi ei teadnud, mis see kaasa toob, seetõttu oli reageerimine minu hinnangul adekvaatne ja hästi tehtud. Küll aga tekitab segadust sellele järgnenu – piirangud lennufirmadele ja ka laevafirmadele – justkui turg ei reguleeriks ise olukorda. Kuid kriis ei ole läbi. See kriis on osade valdkondade jaoks alles tõsisemalt algamas. Turismiga seotud ettevõtetele ennekõike, sest rasv jäi suvel kogumata ja säästud põlesid heleda leegiga kevadel. Järgmise suveni on pikk tee minna ning käimas on ellujäämiskursused, mille raames võivad hammasrataste vahele jääda tuhanded pühendunud turismivaldkonna töötegijad.

Mida sa õppisid oma vigadest? Mida õppisid teiste vigadest?

Me õpime koguaeg vigadest – nii enda kui teiste omadest. Ma vähemalt loodan, et me seda teeme. Kokkuvõtete tegemiseks on aga liiga vara. See nimekiri alles täieneb.

On sul meeles ja tahad sa meenutada mõnda naljakat, veidrat ja toredat vahejuhtumit/lugu koroonakriisi esimese laine ajal?

Minu arvates ei ole selles midagi naljakat, veidrat ega toredat. Küsimus on inimeste eludes, ettevõtetes töötavate inimeste ja nende perede toimetulekus, ettevõtete ellujäämises, Eesti kapitalil ettevõtete odavmüüki sattumise vältimises. Küll aga tuleb öelda, et kriisi olukorras võib igipõliselt populaarne ja kohati väga veniv bürokraatia protsess olla eestlastele ja Eesti ettevõtetele oluliselt ohtlikum kui Covid-19. Töötukassa palgatoetuse meetme kiire teke kriisi esimese laine ajal oli hea erand.

-

Eesti Päevalehe koroonakonverents toimub 10. septembril kinos Kosmos, päevajuhid on Eeva Esse ja Kärt Anvelt, esinevad Martin Kadai, Jüri Ratas, Viljar Arakas, Paavo Nõgene, Anne Samlik, Edward Laane, Arkadi Popov jne.

Registeerida saab end epl.ee/konverents.