KOROONAKONVERENTS: Statistikaameti juht Mart Mägi mäletab kevadest lauset, et statistikud on hetkel nõutumad ja kuulsamad kui muusikud...

On Teil meeles ja soovite meenutada mõnda naljakat, veidrat ja toredat vahejuhtumit või lugu koroonakriisi esimese laine ajal?

Pärast ühte avalikku esinemist televisioonis liikuvusanalüüsi teemal, tõdes mu kitarriõpetaja, et ajad on tõesti muutunud: “Statistikud on nõutumad ja kuulsmad kui muusikud hetkel”.