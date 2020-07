10 olulist hetke ETV ekraanil. Esimesest eetripäevast Maidani rahutusteni

ETV 65-aastasesse ajalukku mahub hulganisti erilisi saateid, mis on sööbinud Eesti rahva mällu. Laulu- ja tantsupeod, aastavahetused, presidendi vastuvõtud ja Eurovisioni ülekanded on toonud telerite ette suure osa Eestit. Valisime välja kümme silmapaistvat hetke, mille ETV on aastate jooksul ekraanile toonud.