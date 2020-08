20. augustil esitab ERSO pianist Rein Rannapi ja rokkbändiga ansambel Ruja tuntuimaid laule

Neljapäeval toimuva kontserdi kavas on Rannapi armastatuimad meloodiad, mida publik teab tõenäoliselt peast: “Eesti muld ja Eesti süda”, “Rahu”, “Nii vaikseks kõik on jäänud”, “Ilus maa”, “Suudlus läbi jäätund klaasi”, “Need ei vaata tagasi”, “Sa oled mul teine”, “Õunalaul”, “Eile nägin ma Eestimaad”, “Must lind”, “Must ronk”, “Kel on laulud laulda” ja paljud teised.

Estonia kontserdisaalis näeb ERSOt juba 11. septembril, kui piduliku kontserdiga avatakse orkestri 94. hooaeg. Avakontserdid on alati erilised, kuid seekord on pidulikkust veelgi enam – ERSO ees on orkestri uus peadirigent ja kunstiline juht Olari Elts ning hooaega tervikuks ühendavad märksõnad on Ludwig van Beethoven, kelle sünnist möödub detsembris 250 aastat, ning revolutsioon, mille see muusikahiid oma isiku ja loominguga käivitas.