Aastapäevakontsert tõi sõnumi kätte mõnusal moel ja härdusega üle pingutamata

Aastapäevakontserdi läbiv motiiv – linnud rahvapärimuses ja lavakujunduses kasutatavate hõljuvate kõrkjatega – tuletas meelde Lennart Meri soomeugrilastest tehtud etnograafilist filmi „Veelinnurahvas”. Igal linnul oma laul, igal mehel oma viis, teadis vanarahvas, see Väike-Maarja oma. Uuem rahvas Laumetsa ja Suitsu isikus jaotas värvikad linnud üle Eesti – ütluste kodukohti on Helmest Kihnuni. Mõni lind nägi välja kui David Bowie sümpaatne reinkarnatsioon (Musträhn Aarne Soro esituses), mõni kui Jaapani sõdalane (Merikotkas Riho Kütsar). Anu Lambi kehastatud Ilmalind lõi raami, mis mahutas ülejäänud kirju linnurahva. Kes mõistagi kutsus end ikka metafoorideks üle kandma. Ühtlasi on kahtlemata meeldiv, et peale kujundliku kõne kõnetas see ka otseses mõttes linde ja loodust.