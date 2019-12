Aastavahetus teles. Palju nalja ning „Tõde ja õigus”

Ilma igasuguse irooniata: kerge sisu, naer ja nali on ilmselgelt see, mida näha soovitakse. Ümbritsevat „päriselu tsirkust” arvestades seda pahaks panna ei saa. Ent vaataja tuuakse maa peale tagasi kohe 1. jaanuari õhtul, mil on võimalik vaadata ligi kolmetunnist filmi eestlase põhiolemusest. Eeldatavasti annab „Tõde ja õigus” järgnevaks päevaks kena töise impulsi. Vähemalt neile, kes enne lõppu magama ei jää. (NB! Mitte igavusest, film lihtsalt lõppeb alles pärast südaööd.)