Abilinnapea: kui EKKM likvideerib puudused, siis võivad nad kevadhooajal uksed avada

Kultuuriminister Tõnis Lukase sõnul annab riik muuseumi korda tegemiseks pool summast, kui Tallinna linn samaga vastab, vahedas "Aktuaalne kaamera". Abilinnapea Eha Võrgu sõnul ei saa nad praegu anda vastuseid, kas linn toetab EKKM-i rahaliselt või mitte. "Kuidagi ei saa ju ära unustada seda, et see ongi Tallinna linna vara ja see on kindlasti rohkem väärt kui riigi poolt kindlalt pandav pool summast," tõdes ta ja kinnitas, et juba esimesel kohtumisel muuseumiga olin nende poolt sõnum, et nemad tulevad varaga ja rahastust nad sellele ette ei näe.