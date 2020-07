Olümpiat korraldades taheti näidata, et NSV Liit ja Eesti NSV on kaasaegsed, moodsad, et meil on uhke arhitektuur. Nii siis kui ka tänapäeval soovitakse ka arhitektuuri abil näidata oma prestiiži ja jõukust.

Tallinna kesklinn oli uusehituste püstitamises 1970. aastate alguseks vaeslapse ossa jäetud. 1960. aastatest alates läks kogu aur suuresti uuselamurajoonide ehk Mustamäe, Õismäe ja Lasnamäe rajamisele rõngana ümber olemasoleva linna. Olümpia aitas kesklinnal teistele piirkondadele järele jõuda.