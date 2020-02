Algas kandidaatide esitamine Eesti Jazziauhindadele

Eelmisel aastal Aasta Jazziheliloojaks kuulutatud rahvusvaheliselt tunnustatud saksofonist ning helilooja Maria Faust leiab, et Eesti Jazziauhinnad on oluline algatus tunnustamaks värvika muusikastiili viljelejaid kui ka eestvedajaid: “Aasta Jazzihelilooja auhind on oluline ja ka ainuke omasuguste seas, sest tunnustab professionaalseid jazzartiste, kes loovad originaalset muusikat loomingulisi kompromisse tegemata. Me kipume unustama, et jazz on äärmiselt mitmekesine ja pidevalt arenev muusikastiil, mis vajab pühendumist nii selle looja, festivalikorraldaja kui ka kuulaja poolt. On südantsoojendav, et Jazzkaar ja Eesti Jazzliit seda hindavad ja tunnustavad.”