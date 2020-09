Lev Tolstoi romaan „Anna Karenina” on olnud paljude filmide ning draama- ja balletilavastuste allikas. Legendaarne priimabaleriin Maia Plissetskaja oli esimene, kes tantsis 1971. aastal Anna Karenina lugu oma abikaasa Rodion Štšedrini muusika järgi. 2000. aastal tantsis Kareninat ka Kaie Kõrb, lavastaja oli toona Leedust pärit Jurijus Smoriginas. Eri heliloojate, filmi- ja teatrilavastajate, etendajate ja kunstnike kaudu on Kareninast tekkinud hulk erinevaid versioone ja tõlgendusi. Milles peitub teose tuum? Miks on teos saanud niivõrd menukaks ja kõnetab nii paljusid inimesi? Milline on Marina Kesleri ettekujutus Kareninast?