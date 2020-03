ANNA OMA HÄÄL: Algas Eesti Jazziauhindade avalik hääletus!

Aasta Jazzmuusiku tiitlile kandideerivad pianist Joel Remmel, pianist Kirke Karja, kitarrist Ain Agan, laulja Kadri Voorand ja pianist Holger Marjamaa. Aasta Jazzmuusiku tiitliga kaasneb auhinnafond 3500 eurot koostöös Viru Keskuse ja Eesti Autorite Ühinguga.

Aasta Jazziedendaja auhinnale on nomineeritud Eesti pikima traditsiooniga jazzifestival Tudengijazz ehk TUJA; Klassikaraadio ning selle muusikatoimetaja Ivo Heinloo, kes on südameasjaks võtnud kodumaise jazzimaastiku tutvustamise ja jazzikontsertide talletamise; improvisatsioonilisele ning stiiliülesele kitarrimängule keskenduv festival Viljandi Kitarrifestival; Eesti Rahvusringhäälingu heliosakond ning nende hea kõrva ja muusikamaitsega helikunstnikud; saksofonist-flötist, arranžeerija, helilooja, Estonian Dream Big Bandi juht ja muusikapedagoog Siim Aimla. Aasta Jazziedendaja saab auhinnaks kõige nutikama Jura ENA8 Full Metropolitan Black espressomasina festivali peatoetajalt JURAlt ning vabapääsme Jazzkaare ja Eesti Jazzliidu kontsertidele aasta jooksul.

Aasta Jazzansambli finalistide nimekirjas on säravad kooslused: Joel Remmel Trio, Kadri Voorand in Duo With Mihkel Mälgand, Sooäär/Yaralyan/Ounaskari, Titoks ja Estonian Dream Big Band. Aasta Jazzansambli tiitliga kaasneb preemia 1000 eurot.