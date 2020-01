Arhitekt: metsa peaks vähem raiuma, aga puidust rohkem ehitama. Tehnoloogia selleks on Eestis olemas

Sa oled suur puithoonete ehitamise propageerija. Kuivõrd mängib puidu kasutamisel ehitamises rolli konkreetne paik, kontekst?

Mind kutsuti ükskord Palestiinasse workshop'i juhendama. Uurisin enne minekut, mis maisnad neil on. Ühtegi freesi neil polnud, sest Iisrael arvab, et nendega hakatakse relvi tootma. Pakuti laseri kasutamist. Ma ütlesin, et võtame materjaliks siis vineeri.

Kui kohale jõudsin, tuli välja, et vineer oli tellitud Brasiiliast. Ma hakkasin küsima: "Miks te ise..." Aga siis vaatasin ringi ja nägin, okei, nad elavad kõrbes, neil ei olegi millestki vineeri toota. Siis hakkasin ma aru saama, et materjal, mida kasutatakse, peaks olema väga kontekstipõhine. Lõunapool on teised materjalid. Näiteks savi, mis paisub ja praguneb, mis on ka elav nagu puit.