Arhitektide liidu uus esimees: kui midagi ette ei võta, tuleb ka meil rüüstamine nagu USA-s

Möödunud reedel valis arhitektide liit uueks esimeheks Andro Männi, kes on töötanud mitmes nimekas arhitektuuribüroos ja osalenud selliste märgiliste hoonete projekteerimisel nagu Tartu ülikooli Narva kolledž, Tallinna Linnateatri laiendus ning Viljandi, Rapla ja Tabasalu riigigümnaasium.

Oled aseesimehena olnud arhitektide liidu juhtimisega seotud juba kaks aastat ja tunned asjade seisu väga hästi. Mida püüab asutus saavutada?



Arhitektide liit on nõuandev organisatsioon. Meie eesmärk on, et keskkond, kus me elame, oleks kvaliteetsem. Käime tihti omavalitsuste esindajatega kohtumas. Tõsi, mitte kõigiga, sest osa neist arvab, et sekkume nende asjadesse.

Nagu enamikus Ida-Euroopa riikides, pole ka Eestis institutsioone, mis tegeleks avaliku ruumi ja elukeskkonnaga. Meil ei ole sekkumiseks majanduslikku ega poliitilist hooba. Ent saame olulisi teemasid hoida üleval. See tähendab neist pidevalt rääkimist, mitte lihtsalt mõned korrad sõna võtmist.

Lääne pool on paljudes riikides riigiarhitekti institutsioon, mis tellib uuringuid, korraldab koolitusi. Tema eesmärk on seista avalikkuse huvide eest.