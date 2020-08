15. augustil möödub 30 aastat päevast, kui Lätis Tukumsi lähedal hukkus autoõnnetuses 28-aastaselt ansambli Kino liider Viktor Tsoi. Pärast tema surma tekkis Venemaal Tsoi kultus, mis kestab tänaseni. Moskvas Vanal-Arbatil on nn Tsoi sein, kuhu ilmuvad uued ja uued kirjad tema fännidelt.

Artemi Troitski heidab valgust toonase rokimaailma telgitagustesse, mis olid täis seksi, alkoholi ja narkootikume. Ning tehti head muusikat.

Tsoi kohta räägitakse erinevaid asju: keegi meenutab, et ta oli endassetõmbunud introvert, keegi ütleb, et Tsoi oli elurõõmus ja lõbus kutt. Millisena teie teda mäletate?

Nende kümne aasta jooksul, kui ma Tsoid tundsin, muutus ta tugevasti. Kui me 1981. aastal tuttavaks saime, siis ta oli punkar Leningradist, kes sõbrustas Andrei „Siga“ Panoviga, kes oli siis Nõukogude Liidu kuulsaim punkar. Punkarina oli Tsoi brutaalne ning ta käitumine võis olla kaunis äkiline. Aga „Sea“ kambas (ma tundsin sealt kõiki, sest korraldasin neile Moskvas kontserte) oli ta kõige vaiksem ja tundlikum.

Hiljem tuli Kino varajane periood 1982-1986. Tsoi näitas sel perioodil oma tõelist iseloomu ja oli siiram. See, keda ma mäletan „tõelise Tsoina“ jäi mulle meelde nendest aastatest. Tsoi oli väga lihtne poiss. Ta oli suhtlusaldis, veidi häbelik, vaimukas. Huumorimeel oli tal suurepärane - ta armastas nalju, vempe ja anekdoote. Ta polnud „kõva mees“ ega macho. Tsoi polnud naistemees, ma ei tea, et tal enne Marianat, kellest sai ta abikaasa, üldse naisi oleks olnud. Mariana oli väga tugeva iseloomuga ja ta armastas Viktorit väga. Ning Viktor armastas Marianat.

Tänapäeval vihjatakse Venemaal, et Tsoil olid ka „ebatraditsioonilised eelistused“. Kas sellel jutul on mingit alust?

See pole tõsi. Tsoi eelistused olid täiesti „traditsioonilised“. Kuid ma aiman, kust see jutt on alguse saanud.