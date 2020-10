Eks ta ole... Kas on siinmail kommunisti, kes ei räägiks, kuidas ta oli veendunud Eesti vabariigi taassünnis ning tema kogu nõukogudeaegse tegevuse siht oligi see, et Pika Hermanni tornis lehviks löntsis punalipu asemel uhke trikoloor. Nüüd üks on – Leito, kes tunnistab raamatus ausalt: jah, olin karjäärikommunist ega uskunud, et Eesti vabaks saab. Miks, sellest kirjutab ta oma raamatus.