„Peitusemäng” algab sellega, et kuueaastane Alina, kes mängib isaga peitust, haihtub. Laps kaob jäljetult hoolimata sellest, et korteri uks on seestpoolt lukus. Kadunud last otsivad uurijad usuvad, et tüdruk on endiselt majas. Kahtlus langeb ka isa peale, mis on statistikat arvestades mõistetav. Ent öösel tapab lapseröövel hoonet valvava politseiniku ja põgeneb lapsega majast. Järgneb veel mitu röövi.