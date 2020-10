Enne etendust selgitab Ulfsak publikule, kuhu võib istuda ja kuhu mitte. Kui istmed on üleval, siis ära istu. Need kohad jäävad tühjaks ega lase unustada aega, milles lavastus on sündinud. Ja sein on ees. Otseses mõttes, esimese rea ees, tuim ja hall. „See sein jääb,” teevad publiku keskel kohad sisse võtnud etendajad kiiresti selgeks.