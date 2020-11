Nalja sai Liisiga muidugi kogu aeg. Ja Liisiga tuli ette palju asju, mis oleksid äärepealt juhtunud, aga jäid juhtumata. Kui tahtsin teist korda elus abielluma hakata, ei viitsinud ma seda tavalisel moel ette võtta ja rääkisin oma sõbrale Enaberile augu pähe, et abiellugu ka. Koos on lõbusam ja nii edasi ja pulm tuleks pidada elektrirongide surnuaial. Terve öö istusime ja koostasime Enaberi tarbeks tütarlaste nimekirja, aga siis saime aru, et Enaberiga ei abiellu keegi. Et ta on juba kord sihuke toru. Kuni tuli meelde Liisi.