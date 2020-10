Sagadi mõisa muuseumijuhi Ain Küti esimene ajalooline krimiromaan „Risti soldati mõistatus” pani meeldivast üllatusest kulmu kergitama ja tema järgmist raamatut ootama. Kirjastuse inimesed kinnitasid juba enne, et uus teos on märksa parem. Ja neil oli õigus. „Kuldse medaljoni mõistatus” on äärmiselt lahe lugemine ja juba päris krimkalik – see tähendab, et kuritegu, selle lahendamine ja lugejale vihjete andmine läheneb maailmas tunnustatud standarditele.