Sari vaatleb seda, kuidas Ratched (Sarah Paulson) 1947. aastal ebamoraalsete võtetega ja algul saladuses hoitud põhjustel end Põhja-Californias asuvasse vaimuhaiglasse tööle nihverdab ning mis on tema seos sinna äsja toodud mõrvari Edmund Tollesoniga (Finn Wittrock). Sarja jooksul selgub, kuidas Ratchedi isiksus on kohutavate tegude taustal kujunenud ja milliseid suundi see võtab vaimuhaiglaga seotud isikutega kokku puutudes.

Kaheksaks 45–62-minutiseks osaks jaotatud lugu on täis mõrvu, jaburaid süžeepöördeid, arusaamatuid poliitilisi intriige, keelatud armastust, seksuaalset avanemist, kriiskavat vägivalda ja manipulatsiooni.