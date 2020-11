Joseph Heller on eesti lugeja jaoks peaaegu tundmatu autor, keda viimati tõlgiti Vietnami sõja ajal. Seetõttu võib esimese hooga olla raske omaks võtta väidet, et „Nõks-22” on üks 20. sajandi olulisemaid angloameerika kirjandusteoseid. Loodetavasti aitab umbusku vähendada tšehhi holokaustikirjanik Arnošt Lustig, kellele Heller pihtis, et „Nõks-22” oleks jäänud temast kirjutamata, kui ta poleks lugenud esimesest maailmasõjast pajatavat patsifistlikku kultusteost – Jaroslav Hašeki „Vahvat sõdurit Švejki”. Kirgliku švejkistina julgen väita, et need, kellele meeldis „Švejk”, naudivad tõenäoliselt ka Helleri tähtteost.