ARVUSTUS | Õhusõit on petlik ajavõit

Lennusõidu eripära võimaldab lavastusse tuua palju omapärast pinget. Akna taha ilmuv käsi tekitab lennukis rohkem elevust kui bussis või rongis. Fraas ”Niikuinii sajab. Ma toon pesu väljast ära.” kõlab siin kummalisemalt kui kusagil mujal. Selliseid stseene on lavastuses palju, üldmulje on ühtaegu lummav ja realistlik. Argiloogika on allutatud mängu loogikale. Näiteks seksistseenis, mis toimub küll siivsalt dekoratsiooni varjus. Juba selline lennusõiduga seonduv toiming nagu pagasi loopimine on lavastuses teostatud tehniliselt ja ideeliselt väga kõrgel tasemel. ”Me ei saa kuskile minna, kui kohvreid ära ei panda.” – see on lendamise paratamatus.